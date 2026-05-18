Бишкекчанин получил штраф за нарушение ПДД на несуществующей машине

Бишкекчанин Константин Дорошенко получил штраф за превышение скорости, но дело в том, что автомобиля у него никогда не было. Об этом читатель рассказал 24.kg.

«Недавно заглянул в приложение «Тундук» и увидел информацию о наличии штрафа. Указано, что нарушение зафиксировано в прошлом году, 21 июня 2025-го, примерно в 6.18 на автодороге Бишкек — Торугарт, в районе села Жаны-Алыш, на 95-м километре трассы. Также указан автомобиль с госномером 01KG117AOH. Но дело в том, что у меня никогда не было автомобиля. Попытался проверить информацию о машине там же, в сервисе «Тундук». Такой машины в системе нет», — сообщил он.

Фото читателя. Откуда взялся штраф за авто, которого у бишкекчанина никогда и не было, он не знает

Мужчина просит соответствующие органы разобраться в ситуации и отменить постановление. Он опасается, что ситуация может затянуться и к уже существующему взысканию добавится пеня.

