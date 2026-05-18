Замглавы кабмина рассказал о налоговых реформах для прозрачности экономики

Замглавы кабмина КР рассказал о налоговых реформах по достижению прозрачности экономики. Сегодня в «Ынтымак Ордо» прошла встреча журналистов в рамках проекта «Открытый кабинет» с заместителем председателя кабмина Данияром Амангельдиевым.

По словам Амангельдиева, в рамках проводимой налоговой реформы задачей номер один был вывод экономики из тени.

«К сожалению, мы очень упорно шли к внедрению системы прослеживаемости экономики, то есть движения товара от момента производства до его списания. Как вы знаете, было большое сопротивление. Но мы все равно косвенно внедрили эти механизмы и не отказываемся от идеи того, что экономика должна быть прозрачной.

А прозрачность обеспечивает равную конкуренцию. То есть, когда экономика понятна и прозрачна, никто не сможет ни с кем «договориться» и никто не получит незаконных преимуществ. Это ведет к формированию честной конкурентной среды», — пояснил Амангельдиев.

Реформы в налоговой системе республики, по словам зампреда, продолжаются.

«Я знаю точно, что в этом направлении мы двигаемся правильно. Прозрачность экономики — это залог ее успеха. Здоровая экономика всегда должна быть прозрачной. Если в ней остаются серые зоны, это, безусловно, как больные клетки в организме, которые рано или поздно приведут к сбою. Чтобы весь организм работал слаженно и хорошо, он должен быть здоров.

В этом году мы также планируем внедрение соответствующих реформ и, конечно же, всегда консультируемся с бизнесом. Как вы знаете, прежде чем внести изменения в Налоговый кодекс, мы собираем рабочую группу, в которую входят представители различных секторов. Мы всегда советуемся, и принимаемые решения взаимоприемлемы как для государства, так и для бизнеса. Соответственно, это отражается в тех изменениях, которые мы продвигаем совместно с предпринимателями», — подытожил Амангельдиев.

Он добавил, что с 1 июня Россия внедряет систему СПОТ (Система подтверждения ожидания товаров).

«Система СПОТ — это учет товаров, ввозимых на территорию страны. Я думаю, проводимые нами реформы доказывают, что мы были на правильном пути. Нашим предпринимателям так или иначе придется прийти к этому, поскольку мы являемся экспортоориентированной страной и значительная часть нашего экспорта завязана на поставках в РФ. Поэтому мы были вынуждены декларировать эти товары и показывать весь их жизненный цикл, чтобы они могли полноправно поступать на территорию России», — пояснил Амангельдиев.