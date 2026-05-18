13:47
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Власть

Замглавы кабмина рассказал о налоговых реформах для прозрачности экономики

Замглавы кабмина КР рассказал о налоговых реформах по достижению прозрачности экономики. Сегодня в «Ынтымак Ордо» прошла встреча журналистов в рамках проекта «Открытый кабинет» с заместителем председателя кабмина Данияром Амангельдиевым.

По словам Амангельдиева, в рамках проводимой налоговой реформы задачей номер один был вывод экономики из тени.

«К сожалению, мы очень упорно шли к внедрению системы прослеживаемости экономики, то есть движения товара от момента производства до его списания. Как вы знаете, было большое сопротивление. Но мы все равно косвенно внедрили эти механизмы и не отказываемся от идеи того, что экономика должна быть прозрачной.

А прозрачность обеспечивает равную конкуренцию. То есть, когда экономика понятна и прозрачна, никто не сможет ни с кем «договориться» и никто не получит незаконных преимуществ. Это ведет к формированию честной конкурентной среды», — пояснил Амангельдиев.

Реформы в налоговой системе республики, по словам зампреда, продолжаются.

«Я знаю точно, что в этом направлении мы двигаемся правильно. Прозрачность экономики — это залог ее успеха. Здоровая экономика всегда должна быть прозрачной. Если в ней остаются серые зоны, это, безусловно, как больные клетки в организме, которые рано или поздно приведут к сбою. Чтобы весь организм работал слаженно и хорошо, он должен быть здоров.

В этом году мы также планируем внедрение соответствующих реформ и, конечно же, всегда консультируемся с бизнесом. Как вы знаете, прежде чем внести изменения в Налоговый кодекс, мы собираем рабочую группу, в которую входят представители различных секторов. Мы всегда советуемся, и принимаемые решения взаимоприемлемы как для государства, так и для бизнеса. Соответственно, это отражается в тех изменениях, которые мы продвигаем совместно с предпринимателями», — подытожил Амангельдиев.

Он добавил, что с 1 июня Россия внедряет систему СПОТ (Система подтверждения ожидания товаров).

«Система СПОТ — это учет товаров, ввозимых на территорию страны. Я думаю, проводимые нами реформы доказывают, что мы были на правильном пути. Нашим предпринимателям так или иначе придется прийти к этому, поскольку мы являемся экспортоориентированной страной и значительная часть нашего экспорта завязана на поставках в РФ. Поэтому мы были вынуждены декларировать эти товары и показывать весь их жизненный цикл, чтобы они могли полноправно поступать на территорию России», — пояснил Амангельдиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/374234/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин выделил дополнительно 680 миллионов сомов на поддержку МСБ
Экономика Кыргызстана растет: главные риски — инфляция и мировая нестабильность
Кабмин ведет работу по выводу из санкционного списка Европы двух банков КР
Замглавы кабмина прокомментировал западные санкции в отношении Кыргызстана
Замглавы кабмина Кыргызстана призвали чаще улыбаться
Соглашение о цифровой экономике тюркских стран одобрил Жогорку Кенеш
Кыргызстан и Япония намерены устранить двойное налогообложение
Спор на 10 миллионов сомов, экономист бросил вызов Акылбеку Жапарову
В Кыргызстане увеличился объем налоговых поступлений
ШОС усиливает «зеленую» повестку: в Нинбо прошел международный форум
Популярные новости
Даже самый сложный диалог лучше вооруженного противостояния&nbsp;&mdash; Садыр Жапаров Даже самый сложный диалог лучше вооруженного противостояния — Садыр Жапаров
Делегация США перед вылетом из&nbsp;Китая выбросила все, что выдали местные чиновники Делегация США перед вылетом из Китая выбросила все, что выдали местные чиновники
Садыр Жапаров обратился к&nbsp;мировым лидерам перед выборами в&nbsp;Совбез ООН Садыр Жапаров обратился к мировым лидерам перед выборами в Совбез ООН
Канатбек Абдрахматов освобожден от&nbsp;должности президента Академии наук&nbsp;КР Канатбек Абдрахматов освобожден от должности президента Академии наук КР
Бизнес
Kia Center Bishkek: автокредит под 4&nbsp;процента без первого взноса Kia Center Bishkek: автокредит под 4 процента без первого взноса
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
18 мая, понедельник
13:46
Разыскивается Анарбай Суванкулов. Вышел из дома в Бишкеке и пропал Разыскивается Анарбай Суванкулов. Вышел из дома в Бишке...
13:24
Риск завоза Эболы в Кыргызстан остается низким — Минздрав
13:23
Бишкекчанин получил штраф за нарушение ПДД на несуществующей машине
13:21
Замглавы кабмина рассказал о налоговых реформах для прозрачности экономики
13:14
Кабмин выделил дополнительно 680 миллионов сомов на поддержку МСБ