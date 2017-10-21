Дастан Бекешев: Не надо было спешить с ратификацией соглашения с Казахстаном

Член парламентского комитета по экономической и фискальной политике Дастан Бекешев прокомментировал ИА «24.kg» решение Кыргызстана денонсировать соглашение с Казахстаном о помощи в рамках ЕАЭС в размере $100 миллионов.

«Честно говоря, изначально было ясно, что они вряд ли дадут нам эти деньги. Планировалось, что помощь окажут в виде техники, оборудования. Я лично задавал вопрос: каким будет это оборудование — не б/у ли, не прогнившее ли? Никто четкого ответа не давал, говорили, что они просто оснастят лаборатории. Зато к этому соглашению было несколько протоколов, его привязали к какой-то дорожной карте. И было понятно, что это затянется. Слишком забюрократизировали простой вопрос. Если хотят помочь, то делают как международные организации — одним соглашением», — сказал нардеп.

«Когда бы мы получили помощь — это большой, большой вопрос. Потому что у Казахстана у самого проблемы с внешним долгом. Если бы они хотели помочь, уже давно бы помогли. Я лично помню, что этот вопрос тянется с 2010 года. Хотя, говорят, еще раньше договаривались», — отметил Дастан Бекешев.

«Не надо было спешить с самой ратификацией соглашения. Хотя, что душой кривить, помощь нужна, лаборатории надо оснащать. Если бы у нас самих были средства, мы бы изначально не просили. Но в следующий раз уроком должно быть для нас: если хотим помощь, то надо конкретизировать, чем и когда. И надо указывать в соглашении: если помощь не поступает, то соглашение прекращает свое действие. А сейчас это выглядит, как будто мы обиделись. Народы в любом случае должны между собой дружить», — резюмировал Дастан Бекешев.

Напомним, Кыргызстан решил денонсировать соглашение с Казахстаном о помощи в $100 миллионов в рамках ЕАЭС.