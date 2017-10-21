14:48
+17
USD 68.58
EUR 80.93
RUB 1.19
Власть

Дастан Бекешев: Не надо было спешить с ратификацией соглашения с Казахстаном

Член парламентского комитета по экономической и фискальной политике Дастан Бекешев прокомментировал ИА «24.kg» решение Кыргызстана денонсировать соглашение с Казахстаном о помощи в рамках ЕАЭС в размере $100 миллионов.

«Честно говоря, изначально было ясно, что они вряд ли дадут нам эти деньги. Планировалось, что помощь окажут в виде техники, оборудования. Я лично задавал вопрос: каким будет это оборудование — не б/у ли, не прогнившее ли? Никто четкого ответа не давал, говорили, что они просто оснастят лаборатории. Зато к этому соглашению было несколько протоколов, его привязали к какой-то дорожной карте. И было понятно, что это затянется. Слишком забюрократизировали простой вопрос. Если хотят помочь, то делают как международные организации — одним соглашением», — сказал нардеп.

«Когда бы мы получили помощь — это большой, большой вопрос. Потому что у Казахстана у самого проблемы с внешним долгом. Если бы они хотели помочь, уже давно бы помогли. Я лично помню, что этот вопрос тянется с 2010 года. Хотя, говорят, еще раньше договаривались», — отметил Дастан Бекешев.

«Не надо было спешить с самой ратификацией соглашения. Хотя, что душой кривить, помощь нужна, лаборатории надо оснащать. Если бы у нас самих были средства, мы бы изначально не просили. Но в следующий раз уроком должно быть для нас: если хотим помощь, то надо конкретизировать, чем и когда. И надо указывать в соглашении: если помощь не поступает, то соглашение прекращает свое действие. А сейчас это выглядит, как будто мы обиделись. Народы в любом случае должны между собой дружить», — резюмировал Дастан Бекешев.

Напомним, Кыргызстан решил денонсировать соглашение с Казахстаном о помощи в $100 миллионов в рамках ЕАЭС.
Ссылка:
просмотров: 242
Версия для печати
Материалы по теме
Экономическая политика с опорой на внутренние ресурсы — верное решение
Алмамбет Шыкмаматов: Казахстан в любом случае не предоставил бы помощь
Кыргызстан демонстрирует мускулы, доказывая свою финансовую независимость
Сапар Исаков и Бакытжан Сагинтаев договорились по ситуации на границе
Атамбаев считает, что Назарбаева окружают олигархи, не думающие о Казахстане
Атамбаев вновь высказался о руководстве Казахстана, вспомнив трагедию 1986-го
Услышат? Глава фракции СДПК просит соседа ускорить решение ситуации на границе
Угроза конституционного кризиса в Кыргызстане миновала
Атамбаева рассмешило, что ЦИК Казахстана не приедет на выборы в Кыргызстан
Сооронбай Жээнбеков назвал проблемы на границе с Казахстаном временным явлением
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков. Кто&nbsp;он, новый президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Кто он, новый президент Кыргызстана
Сапар Исаков и&nbsp;Бакытжан Сагинтаев договорились по&nbsp;ситуации на&nbsp;границе Сапар Исаков и Бакытжан Сагинтаев договорились по ситуации на границе
Владимир Путин первым поздравил Сооронбая Жээнбекова с&nbsp;победой на&nbsp;выборах Владимир Путин первым поздравил Сооронбая Жээнбекова с победой на выборах
Олигарх предлагал Атамбаеву $20 миллионов за&nbsp;поддержку Бабанова Олигарх предлагал Атамбаеву $20 миллионов за поддержку Бабанова
Бизнес
Как сэкономить на&nbsp;связи, если ты&nbsp;СТУДЕНТ? Как сэкономить на связи, если ты СТУДЕНТ?
Бесплатный 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom: быстрый и&nbsp;удобный Бесплатный 4G WI-FI Wingle от MegaCom: быстрый и удобный
Подключи &laquo;Автоинформатор о&nbsp;низком балансе&raquo; абсолютно бесплатно! Подключи «Автоинформатор о низком балансе» абсолютно бесплатно!
Покупай любой смартфон в&nbsp;рассрочку в&nbsp;O!Store и&nbsp;получай приятные бонусы Покупай любой смартфон в рассрочку в O!Store и получай приятные бонусы