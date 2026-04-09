Общество

Пенсионный возраст женщин в Казахстане будут повышать

Пенсионный возраст женщин в Казахстане будут повышать. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на вице-министра труда и социальной защиты населения Викторию Шегай.

Она напомнила, что ранее повышение пенсионного возраста для женщин было приостановлено.

«Но он постепенно будет повышаться в рамках действующего законодательства до 63 лет — наравне с мужчинами», — сказала вице-министр.

Она подтвердила, что такая мера связана в том числе с уровнем будущих пенсионных выплат: чем дольше человек участвует в накопительной пенсионной системе, тем выше его будущая пенсия.

Параллельно в Казахстане усиливают меры поддержки занятости для женщин старшего возраста.

«Инициирована программа «Серебряный возраст», которая помогает трудоустройству женщин более старшего возраста. Мы субсидируем часть заработной платы работодателям, чтобы они привлекали более опытных сотрудниц», — пояснила Виктория Шегай.

Отмечается, что сейчас пенсионный возраст в Казахстане составляет 63 года для мужчин и 61 год для женщин. При этом для женщин действует временная «заморозка» повышения возраста — она продлится как минимум до конца 2027 года.

После этого повышение продолжится поэтапно: с 2028 года — до 61,5 года. Затем пенсионный возраст будет ежегодно расти и к 2031 году достигнет 63 лет. Таким образом, пенсионный возраст женщин сравняется с возрастом мужчин.

Напомним, в Кыргызстане на пенсию по общему основанию мужчины выходят также в 63 года, женщины — в 58 лет.
