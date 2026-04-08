В Кыргызстан не пустили 22 тонны картофеля из Казахстана

На фитосанитарном контрольном посту «Ак-Тилек» Чуй-Бишкекского управления департамента химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР 7 апреля 2026 года при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля 22 тонн картофеля, импортированных из Казахстана, было обнаружено отсутствие маркировки на упаковке продукции.

Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 года № 157, на каждой упаковке подкарантинной продукции должна быть маркировка, содержащая информацию о наименовании продукции, стране происхождения, стране-экспортере и (или) стране-реэкспортере.

Ввоз подкарантинного груза без маркировки является нарушением единых карантинных фитосанитарных требований Евразийского экономического союза, в связи с чем данный груз возвращен стране-импортеру.