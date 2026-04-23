Общество

Концепцию развития высшего образования до 2030 года предлагает утвердить кабмин

Концепцию развития высшего образования Кыргызстана до 2030 года предлагает утвердить кабмин. Министерство науки, высшего образования и инноваций вынесло на общественное обсуждение соответствующий проект постановления правительства.

В документе прописаны основные проблемы системы: слабая связь образовательных программ с рынком труда, зависимость вузов от платы обучения, низкий уровень научной и инновационной деятельности, ограниченная интернационализация и цифровой разрыв.

Также определены приоритеты: развитие практико-ориентированного обучения, расширение участия работодателей в формировании программ, цифровизация образовательного процесса, развитие науки и международного сотрудничества и обеспечение финансовой устойчивости вузов.

Концепция развития высшего образования носит рамочный характер.
