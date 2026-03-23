Лечила БАДами: 25-килограммовую опухоль удалили пенсионерке в Алматы

В Алматы (Казахстан) у 68-летней женщины удалили гигантскую злокачественную опухоль весом почти
По данным медиков, женщина долгое время не обращалась за медицинской помощью, предпочитая нетрадиционные методы лечения.
Со слов пациентки, она болела около полутора — двух месяцев. В этот период пенсионерка принимала различные биологически активные добавки (БАДы), рассчитывая на улучшение, но опухоль продолжала стремительно расти.
Как рассказали родственники, она скрывала свое состояние и даже оформляла кредиты, чтобы покупать БАДы. Обратиться к врачу решила только после серьезного ухудшения самочувствия. В Алматинском онкологическом центре женщине провели обследование, включая компьютерную томографию, которая выявила крупное образование в брюшной полости и малом тазу.
«Опухоль достигала уровня позднего срока беременности (55 на
Операция длилась около 2,5 часа.
«По результатам гистологического исследования женщине диагностировали дедифференцированную липосаркому забрюшинного пространства с участками некроза, что подтверждает злокачественный характер заболевания», — рассказали врачи.
Сейчас пациентка проходит курс химиотерапии и находится под наблюдением специалистов.