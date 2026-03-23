10:46
USD 87.45
EUR 100.17
RUB 1.03
Общество

Лечила БАДами: 25-килограммовую опухоль удалили пенсионерке в Алматы

В Алматы (Казахстан) у 68-летней женщины удалили гигантскую злокачественную опухоль весом почти 25 килограммов, которая за короткое время заполнила всю брюшную полость. Об этом сообщило Tengrinews.kz.

По данным медиков, женщина долгое время не обращалась за медицинской помощью, предпочитая нетрадиционные методы лечения.

Со слов пациентки, она болела около полутора — двух месяцев. В этот период пенсионерка принимала различные биологически активные добавки (БАДы), рассчитывая на улучшение, но опухоль продолжала стремительно расти.

Как рассказали родственники, она скрывала свое состояние и даже оформляла кредиты, чтобы покупать БАДы. Обратиться к врачу решила только после серьезного ухудшения самочувствия. В Алматинском онкологическом центре женщине провели обследование, включая компьютерную томографию, которая выявила крупное образование в брюшной полости и малом тазу.

«Опухоль достигала уровня позднего срока беременности (55 на 35 сантиметров) и фактически заполняла всю брюшную полость, распространяясь в малый таз. Врачи приняли решение о срочной операции после необходимой подготовки», — говорится в сообщении.

Операция длилась около 2,5 часа.

«По результатам гистологического исследования женщине диагностировали дедифференцированную липосаркому забрюшинного пространства с участками некроза, что подтверждает злокачественный характер заболевания», — рассказали врачи.

Сейчас пациентка проходит курс химиотерапии и находится под наблюдением специалистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366975/
просмотров: 225
Версия для печати
Популярные новости
23 марта, понедельник
10:46
В Бишкеке завершают реконструкцию фонтанов в Театральном сквере В Бишкеке завершают реконструкцию фонтанов в Театрально...
10:39
Более 6 тысяч бишкекчан могут остаться без электричества из-за долгов
10:33
Кадровый дефицит в КР: бизнес не спешит нанимать молодежь
10:33
Лечила БАДами: 25-килограммовую опухоль удалили пенсионерке в Алматы
10:29
Бесплатные концерты, кино и регби: в Бишкеке и Оше пройдет Неделя Франкофонии