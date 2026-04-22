Депутат просит разобраться с нападениями на авто кыргызстанцев в Казахстане

Депутат Табылды Муратбеков на заседании Жогорку Кенеша сообщил о участившихся нападениях на авто кыргызстанцев в Казахстане.

По его словам, граждане КР едут в Казахстан в качестве туристов.

«В последние годы улучшаются отношения с соседними странами. Люди беспрепятственно пересекают границы между Кыргызстаном, Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. Однако в последнее время на границе с Казахстаном в течение последнего месяца возникают случаи, когда неизвестные лица забрасывают камнями автомобили и автобусы, прибывшие из Кыргызстана, разбивают их стекла», — отметил Табылды Муратбеков.

Депутат сообщил, что такие действия вызывают обеспокоенность, поскольку могут повлиять на взаимоотношения между народами.

Он попросил Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел и туристические органы рассмотреть данный вопрос и выяснить причины происходящего.