Власть

Президент выразил соболезнования Казахстану в связи с кончиной Мухтара Шаханова

Президент Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с кончиной выдающегося казахского поэта, драматурга и общественного деятеля Мухтара Шаханова.

«С глубокой скорбью воспринял печальную весть о кончине великого сына казахского народа, народного поэта Кыргызстана, известного государственного и общественного деятеля, первого Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в КР, друга Чингиза Айтматова и всего кыргызского народа Мухтара Шаханова.

Мухтар ага был не только опорой для братского казахского народа, но и духовным наставником для многомиллионного кыргызского народа.

Кыргызская общественность лишилась еще одной своей высокой вершины, еще одной духовной опоры и сегодня переживает тяжелую утрату, словно потеряла часть своего сердца. О таких великих личностях в народе говорят: «С его уходом ушла целая эпоха». И действительно, с уходом Мухтара ага в вечность из всего тюркского мира ушла целая эпоха.

Впитав в себя свободолюбивый и справедливый дух казахских предков, Мухтар ага еще в советские времена и в последующие годы самоотверженно отстаивал судьбу своей Родины, не боясь говорить правду открыто и прямо. Несмотря на преследования, он не отступал и мужественно высказывал свою принципиальную позицию по событиям «Желтоксана».

Скончался известный казахстанский писатель и поэт Мухтар Шаханов

Его поэтический и гражданский голос, одинаково близкий как казахскому, так и кыргызскому народам, звучал, словно эхо гор и степей. Особенно хотелось бы отметить его братские отношения с великим писателем Чингизом Айтматовым, которые оставили неизгладимый след в укреплении братских связей между нашими народами.

Дорогие казахские братья!

В этот скорбный день, когда вы понесли тяжелую утрату, лишившись столь выдающегося и преданного своему Отечеству сына, выражаю глубокие соболезнования братскому казахскому народу и родным поэта», — говорится в телеграмме главы государства.  
Материалы по теме
Марлен Маматалиев предложил назвать улицу в Астане именем Жусупа Абдрахманова
Казахстан нарастил поставки зерна и муки в Кыргызстан
Казахстан проведет парламентские выборы в августе — Токаев
Казахстан первым в ЦА получил признание ВОЗ за регулирование лекарств и вакцин
Пенсионный возраст женщин в Казахстане будут повышать
В Кыргызстан не пустили 22 тонны картофеля из Казахстана
В Казахстане закрылся популярный YouTube-канал Airan Media
Лечила БАДами: 25-килограммовую опухоль удалили пенсионерке в Алматы
Активисты Казахстана заявили о беспрецедентном давлении на журналистов
Большинство кыргызстанцев выступают за укрепление отношений с соседями и Россией
Садыр Жапаров: В Кыргызстане ликвидируют области и районы, создав 20 округов
Президент КР призывает граждан не использовать синтетические сети на озерах
Президент поручил сначала выплатить компенсации, а потом сносить дома в Ноокате
Камеры, рейды и контроль рынков. Кабмин готовит жесткую реформу налогов
Время помогать: новая роль волонтерства в Центральной Азии
Связь, скорость, май: Beeline усилил сеть от Бишкека до Иссык-Куля
KICB запустил акцию: 25 лет вместе — 5 МИЛЛИОНОВ причин выиграть
Праздник фейерверков и музыки к 148-летию Бишкека состоится 25 апреля
20 апреля, понедельник
13:23
Следователь требовал $25 тысяч. В Бишкеке задержан сотрудник милиции Следователь требовал $25 тысяч. В Бишкеке задержан сотр...
13:18
13:12
Бывшего полпреда в Ошской области арестовали до 10 июня
13:06
На автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт временно ограничили движение транспорта
12:30
В Кыргызстане отмечают рост инвестиций в основной капитал