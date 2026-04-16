Марлен Маматалиев предложил назвать улицу в Астане именем Жусупа Абдрахманова

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев в ходе встречи с председателем мажилиса Казахстана Ерланом Кошановым предложил присвоить имя Жусупа Абдрахманова одной из центральных улиц Астаны.

Инициатива прозвучала 15 апреля в Стамбуле на полях Ассамблеи межпарламентского союза.

Читайте по теме Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и приговоривший автора

В ходе переговоров стороны также обсудили развитие кыргызско-казахских отношений, расширение политико-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также укрепление межпарламентских связей.

Собеседники подтвердили заинтересованность в дальнейшем углублении партнерства и взаимодействия на международных площадках.