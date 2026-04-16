Марлен Маматалиев предложил назвать улицу в Астане именем Жусупа Абдрахманова

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев в ходе встречи с председателем мажилиса Казахстана Ерланом Кошановым предложил присвоить имя Жусупа Абдрахманова одной из центральных улиц Астаны.
Инициатива прозвучала 15 апреля в Стамбуле на полях Ассамблеи межпарламентского союза.
В ходе переговоров стороны также обсудили развитие кыргызско-казахских отношений, расширение политико-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также укрепление межпарламентских связей.
Собеседники подтвердили заинтересованность в дальнейшем углублении партнерства и взаимодействия на международных площадках.
Жусуп Абдрахманов (1901-1938) — выдающийся государственный и общественно-политический деятель Кыргызстана, один из основателей кыргызской государственности.
В 1927-1933 годах занимал пост председателя Совета народных комиссаров Киргизской АССР, фактически возглавляя правительство республики. Под его руководством проводились ключевые реформы в экономике, образовании и государственном управлении, закладывались основы современной системы власти.
Выступал за развитие национальной экономики, укрепление самостоятельности республики и сохранение интересов кыргызского народа в составе СССР.
В 1938-м репрессирован и расстрелян в период сталинских чисток. Впоследствии реабилитирован и признан одной из ключевых фигур в истории Кыргызстана.