Власть

Марлен Маматалиев предложил назвать улицу в Астане именем Жусупа Абдрахманова

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев в ходе встречи с председателем мажилиса Казахстана Ерланом Кошановым предложил присвоить имя Жусупа Абдрахманова одной из центральных улиц Астаны.

Инициатива прозвучала 15 апреля в Стамбуле на полях Ассамблеи межпарламентского союза.

Читайте по теме
Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и приговоривший автора

В ходе переговоров стороны также обсудили развитие кыргызско-казахских отношений, расширение политико-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также укрепление межпарламентских связей.

Собеседники подтвердили заинтересованность в дальнейшем углублении партнерства и взаимодействия на международных площадках.

 

Жусуп Абдрахманов (1901-1938) — выдающийся государственный и общественно-политический деятель Кыргызстана, один из основателей кыргызской государственности.

В 1927-1933 годах занимал пост председателя Совета народных комиссаров Киргизской АССР, фактически возглавляя правительство республики. Под его руководством проводились ключевые реформы в экономике, образовании и государственном управлении, закладывались основы современной системы власти.

Выступал за развитие национальной экономики, укрепление самостоятельности республики и сохранение интересов кыргызского народа в составе СССР.

В 1938-м репрессирован и расстрелян в период сталинских чисток. Впоследствии реабилитирован и признан одной из ключевых фигур в истории Кыргызстана.
Материалы по теме
Казахстан нарастил поставки зерна и муки в Кыргызстан
Казахстан проведет парламентские выборы в августе — Токаев
Казахстан первым в ЦА получил признание ВОЗ за регулирование лекарств и вакцин
Пенсионный возраст женщин в Казахстане будут повышать
В Кыргызстан не пустили 22 тонны картофеля из Казахстана
В Казахстане закрылся популярный YouTube-канал Airan Media
Железная дорога через Кыргызстан сократит путь в Европу на 900 километров
Спикер ЖК раскритиковал дублирование проектов благотворительных фондов
Защиту мигрантов и торговлю обсудили главы Жогорку Кенеша и Совета Федерации
Тесты для детей мигрантов надо упростить. Депутаты ЖК проверили их на себе
Садыр Жапаров: Практику строительства по 1 километру дороги прекратили
Президент поручил закрыть дело чиновника, действовавшего по поручению Ташиева
Виновные в «кустуризации», проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание — президент
Облегчение для мужчин. Для прописки не будут требовать справку о военном учете
Мировое признание: BAKAI — в журнале TIME
Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
Племенное животноводство: кредит под 3 процента в «Элдик Банке»
Быстро и достоверно. Простые способы передать показания газа
