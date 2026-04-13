Экономика

Казахстан нарастил поставки зерна и муки в Кыргызстан

С сентября 2025 по март 2026-го Казахстан экспортировал 9,9 миллиона тонн зерна и муки, при этом отмечается значительный рост поставок в Кыргызстан. Такие данные приводит Министерство сельского хозяйства РК. 

Уточняется, что объем экспорта зерна и муки в КР вырос с 233 тысяч до 393 тысяч тонн. Это на 13 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Казахстан также увеличил поставки в Узбекистан, Туркменистан и Афганистан.

По данным ведомства, в этом году планируется засеять 23,8 миллиона гектаров, при этом площадь под зерновые будет сокращена до 15,9 миллиона гектаров.
Казахстан нарастил поставки зерна и муки в Кыргызстан