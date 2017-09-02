Начаты внутригосударственные процедуры по договору о кыргызско-узбекской границе

Начаты внутригосударственные процедуры по промежуточному договору о кыргызско-узбекской границе. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.

Отмечается, что с 21 по 26 августа в Бишкеке и с 27 по 31 августа в Ташкенте состоялись встречи рабочих групп правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы. Об итогах состоявшихся переговоров спецпредставитель правительства по приграничным вопросам Курбанбай Искандаров доложил премьер-министру Сапару Исакову.

Он рассказал, что стороны по итогам заседаний подписали договоры. Теперь в каждой из стран впервые начинается подготовка промежуточного договора между Кыргызстаном и Узбекистаном о кыргызско-узбекской госгранице. Сапар Исаков дал поручение, чтобы чиновники Кыргызстана начали внутригосударственные процедуры по подготовке документа.

Как ранее заявил посол РУз в КР Комил Рашидов, промежуточный договор затронет 1 тысячу 170,53 километра кыргызско-узбекской границы.

Напомним, после смены президента в Узбекистане отношения двух государств улучшились. На следующую неделю назначен визит в Кыргызстан президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.