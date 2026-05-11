Бывший замминистра культуры стал постоянным представителем КР в ТЮРКСОЙ

Марат Тагаев назначен постоянным представителем Кыргызстана в ТЮРКСОЙ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и молодежной политики.

Ранее Марат Тагаев занимал должность заместителя министра культуры, информации и молодежной политики. Он работал на этом посту с начала 2023 года и курировал направления молодежной политики, информационной сферы и кинематографии.

О назначении нового заместителя министра пока не сообщается.

ТЮРКСОЙ — международная организация тюркской культуры, объединяющая тюркские страны и регионы. С 2022 года генеральным секретарем организации является кыргызстанец — бывший министр культуры, известный писатель и драматург Султан Раев.