Общество

Бывший замминистра культуры стал постоянным представителем КР в ТЮРКСОЙ

Марат Тагаев назначен постоянным представителем Кыргызстана в ТЮРКСОЙ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и молодежной политики.

Ранее Марат Тагаев занимал должность заместителя министра культуры, информации и молодежной политики. Он работал на этом посту с начала 2023 года и курировал направления молодежной политики, информационной сферы и кинематографии.

О назначении нового заместителя министра пока не сообщается.

ТЮРКСОЙ — международная организация тюркской культуры, объединяющая тюркские страны и регионы. С 2022 года генеральным секретарем организации является кыргызстанец — бывший министр культуры, известный писатель и драматург Султан Раев.
На парад 9 Мая в Москву приедут лидеры четырех государств
Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
«Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
«Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
