Происшествия

На майских каникулах на штрафстоянку водворены 3 тысячи 160 автомашин

В период с 1 по 10 мая 2026 года в ходе профилактических и рейдовых мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, были выявлены следующие правонарушения:

  • управление транспортом в состоянии опьянения (НС) — 286;
  • автохулиганство — 36;
  • незаконная тонировка — 203;
  • эксплуатация автомобилей с прямотоком — 66;
  • управление транспортом без соответствующих документов — 632;
  • выезд на встречную полосу движения — 164;
  • всего водворено на штрафстоянку автомашин — 3 тысячи 160;
  • всего составлено протоколов о правонарушении — 13 тысяч 573.

УПСМ продолжает работу по обеспечению безопасности дорожного движения и профилактике дорожно-транспортных происшествий в усиленном режиме.
