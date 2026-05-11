На майских каникулах на штрафстоянку водворены 3 тысячи 160 автомашин

В период с 1 по 10 мая 2026 года в ходе профилактических и рейдовых мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, были выявлены следующие правонарушения:

управление транспортом в состоянии опьянения (НС) — 286;

автохулиганство — 36;

незаконная тонировка — 203;

эксплуатация автомобилей с прямотоком — 66;

управление транспортом без соответствующих документов — 632;

выезд на встречную полосу движения — 164;

всего водворено на штрафстоянку автомашин — 3 тысячи 160;

всего составлено протоколов о правонарушении — 13 тысяч 573.

УПСМ продолжает работу по обеспечению безопасности дорожного движения и профилактике дорожно-транспортных происшествий в усиленном режиме.