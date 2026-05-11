Коллекционную монету «ШОС — 25 лет» вводят в обращение в Кыргызстане

Национальный банк Кыргызской Республики с 11 мая 2026 года вводит в обращение серебряную коллекционную монету «Шанхайской организации сотрудничества — 25 лет» серии «Исторические события».

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная межправительственная организация, объединяющая десять государств Евразии на основе принципов равноправия, взаимного доверия и уважения суверенитета. Основанная в 2001 году в Шанхае, Китай, ШОС в 2026 году отмечает 25-летие со дня своего создания.

Основным сюжетом лицевой стороны монеты является изображение официальной эмблемы ШОС и изображения флагов государств — участников организации (Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). 

На оборотной стороне монеты на фоне географической карты государств — участников ШОС изображены герб КР и цифра «25». 

Коллекционная монета «Шанхайской организации сотрудничества — 25 лет» имеет статус официального платежного средства на территории Кыргызской Республики.

Каждая коллекционная монета помещена в акриловую капсулу и упакована в отдельный футляр с приложением сертификата качества.

Реализация коллекционной монеты осуществляется по цене 15 тысяч 350 сомов в кассе Нацбанка КР в рабочие дни с 9.00 до 14.00.
