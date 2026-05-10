Экс-посла Италии в Узбекистане обвинили в незаконной выдаче виз россиянам

В Италии арестовали бывшего посла в Узбекистане Пьергабриэля Пападиа де Боттини ди Сант'Аньезе. Его обвиняют в незаконной выдаче туристических виз россиянам в обход правил въезда в Шенгенскую зону, сообщает La Repubblica.

Фото СМИ. В Италии арестовали бывшего посла в Узбекистане Пьергабриэля Пападиа де Боттини ди Сант'Аньезе

Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди Сант'Аньезе стал послом Италии в Узбекистане в декабре 2024 года. Он назначил главой визового отдела Татьяну Тараканову — россиянку с итальянским гражданством, которая до этого работала в консульстве Италии в Москве.

По версии следствия, посол и его помощник одобряли выдачу долгосрочных туристических виз на срок до трех лет россиянам, которые не соответствовали требованиям въезда в Шенгенскую зону. За это с заявителей брали от 4 тысяч до 16 тысяч евро с человека. С такими визами в Италию въехали как минимум 95 россиян.

Визы получали россияне, которые не проживали в Узбекистане, не присутствовали в консульстве лично или передали документы с чужой подписью. В схеме участвовали российские турагентства Happy Travel, Visa4you и Park Lane, предполагает итальянская прокуратура.

Расследование началось в июле 2025 года после визита инспекции МИД Италии в посольство. Татьяна Тараканова и Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди Сант'Аньезе находятся под следствием по обвинению в пособничестве незаконной иммиграции и коррупции. В декабре 2025 года посла уволили. 7 мая его арестовали.