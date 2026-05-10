11:43
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Происшествия

Экс-посла Италии в Узбекистане обвинили в незаконной выдаче виз россиянам

В Италии арестовали бывшего посла в Узбекистане Пьергабриэля Пападиа де Боттини ди Сант'Аньезе. Его обвиняют в незаконной выдаче туристических виз россиянам в обход правил въезда в Шенгенскую зону, сообщает La Repubblica.

СМИ
Фото СМИ. В Италии арестовали бывшего посла в Узбекистане Пьергабриэля Пападиа де Боттини ди Сант'Аньезе

Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди Сант'Аньезе стал послом Италии в Узбекистане в декабре 2024 года. Он назначил главой визового отдела Татьяну Тараканову — россиянку с итальянским гражданством, которая до этого работала в консульстве Италии в Москве.

По версии следствия, посол и его помощник одобряли выдачу долгосрочных туристических виз на срок до трех лет россиянам, которые не соответствовали требованиям въезда в Шенгенскую зону. За это с заявителей брали от 4 тысяч до 16 тысяч евро с человека. С такими визами в Италию въехали как минимум 95 россиян.

Визы получали россияне, которые не проживали в Узбекистане, не присутствовали в консульстве лично или передали документы с чужой подписью. В схеме участвовали российские турагентства Happy Travel, Visa4you и Park Lane, предполагает итальянская прокуратура.

Расследование началось в июле 2025 года после визита инспекции МИД Италии в посольство. Татьяна Тараканова и Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди Сант'Аньезе находятся под следствием по обвинению в пособничестве незаконной иммиграции и коррупции. В декабре 2025 года посла уволили. 7 мая его арестовали.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/373221/
просмотров: 153
Версия для печати
Материалы по теме
В Италии зафиксирован первый случай лечения зависимости от ИИ
Смертельное ДТП в Узбекистане: женщина без прав перевозила 13 детей в «Матизе»
Евросоюз ввел санкции против двух компаний из Узбекистана
Глава ВОЗ назвал первую леди Узбекистана лидером в борьбе с детским раком
Опасный ящур на подходе, в Узбекистане вводят особый режим
В Узбекистане участники Второй мировой войны получат по $2,4 тысячи
Проект логистического центра «Бай-Талаа» презентовали бизнесу Узбекистана
Спикеры парламентов Кыргызстана и Узбекистана обсудили развитие сотрудничества
Узбекистан и Казахстан обсудили ускорение строительства Камбаратинской ГЭС
В тюрьмах Узбекистана отбывают наказание 55 кыргызстанцев
Популярные новости
Подозреваемую в&nbsp;распространении наркотиков через &laquo;закладки&raquo; задержали в&nbsp;Бишкеке Подозреваемую в распространении наркотиков через «закладки» задержали в Бишкеке
Первый смертельный случай от&nbsp;укуса клеща зафиксировали в&nbsp;Жамбылской области&nbsp;РК Первый смертельный случай от укуса клеща зафиксировали в Жамбылской области РК
В&nbsp;Сокулуке глава компании и&nbsp;работник поругались: ссора закончилась поножовщиной В Сокулуке глава компании и работник поругались: ссора закончилась поножовщиной
Милиция предупредила о&nbsp;селях и&nbsp;подъеме воды в&nbsp;Чуйской области Милиция предупредила о селях и подъеме воды в Чуйской области
Бизнес
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
10 мая, воскресенье
11:26
Экс-посла Италии в Узбекистане обвинили в незаконной выдаче виз россиянам Экс-посла Италии в Узбекистане обвинили в незаконной вы...
11:00
Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
10:31
В КР за первые три месяца 2026 года зафиксировано снижение количества ДТП
10:00
В Бишкеке в начале недели будут дожди с грозами. Прогноз погоды на 11-13 мая
09:52
Юношеская команда Кыргызстана по баскетболу выиграла турнир в Намангане