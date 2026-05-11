12:50
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Происшествия

Рабочий сорвался в шахту лифта с 10-го этажа на стройке в Бишкеке

В Бишкеке на строительном объекте погиб рабочий после падения в шахту лифта. Информацию подтвердили в УВД Ленинского района.

По предварительным данным, трагедия произошла 10 мая. Мужчина 1994 года рождения выполнял работы по установке лифтового оборудования на верхнем этаже строящегося здания.

Как сообщили в милиции, из-за несоблюдения техники безопасности рабочий упал в шахту лифта с высоты 10-го этажа и скончался на месте от полученных травм.

Факт зарегистрировали по статье 272 «Нарушение правил безопасности горных, строительных или иных работ» УК КР.

По подозрению задержан ответственный за технику безопасности подрядной организации.
В рамках расследования допрашиваются представители подрядчиков и рабочие стройки.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/373307/
просмотров: 393
Версия для печати
Материалы по теме
Сети вытаскивают из рек. В Кара-Кульдже милиция вышла на рейды
Подпольный гей-клуб выявили в жилом доме Бишкека, соседи жалуются на шум
Документы на дома подделали ради кредитов. В Кара-Суу задержаны экс-чиновники
Таксисты из Токмока устроили разборки в Бишкеке
Голый мужчина напугал школьников в 4-м микрорайоне Бишкека
В Бишкеке парень без страховки поднялся на шестой этаж, спасая ребенка
В Бишкеке пьяный пассажир предложил таксистке стать любовницей и попал в ИВС
В городе Ош усилили меры безопасности из-за визита президента Кыргызстана
В Кара-Балте проверяют порновидео с участием учителя
В Баткенской области задержан подозреваемый в даче взятки милиционеру
Популярные новости
Подозреваемую в&nbsp;распространении наркотиков через &laquo;закладки&raquo; задержали в&nbsp;Бишкеке Подозреваемую в распространении наркотиков через «закладки» задержали в Бишкеке
Первый смертельный случай от&nbsp;укуса клеща зафиксировали в&nbsp;Жамбылской области&nbsp;РК Первый смертельный случай от укуса клеща зафиксировали в Жамбылской области РК
Еще одно землетрясение зафиксировал в&nbsp;Кыргызстане Институт сейсмологии Еще одно землетрясение зафиксировал в Кыргызстане Институт сейсмологии
Милиция предупредила о&nbsp;селях и&nbsp;подъеме воды в&nbsp;Чуйской области Милиция предупредила о селях и подъеме воды в Чуйской области
Бизнес
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
11 мая, понедельник
12:47
В Бишкеке пройдет 21-й Чемпионат Азии по художественной гимнастике среди юниоров В Бишкеке пройдет 21-й Чемпионат Азии по художественной...
12:42
Власти КР намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и диких растений
12:39
Президент США Дональд Трамп посетит Китай с государственным визитом
12:34
Коллекционную монету «ШОС — 25 лет» вводят в обращение в Кыргызстане
12:32
В КР усилен контроль за ценами и обеспеченностью минеральными удобрениями