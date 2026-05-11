Рабочий сорвался в шахту лифта с 10-го этажа на стройке в Бишкеке

В Бишкеке на строительном объекте погиб рабочий после падения в шахту лифта. Информацию подтвердили в УВД Ленинского района.

По предварительным данным, трагедия произошла 10 мая. Мужчина 1994 года рождения выполнял работы по установке лифтового оборудования на верхнем этаже строящегося здания.

Как сообщили в милиции, из-за несоблюдения техники безопасности рабочий упал в шахту лифта с высоты 10-го этажа и скончался на месте от полученных травм.

Факт зарегистрировали по статье 272 «Нарушение правил безопасности горных, строительных или иных работ» УК КР.

По подозрению задержан ответственный за технику безопасности подрядной организации.

В рамках расследования допрашиваются представители подрядчиков и рабочие стройки.