В КР усилен контроль за ценами и обеспеченностью минеральными удобрениями

Департаментом химизации, защиты и карантина растений проведен масштабный мониторинг цен и обеспеченности минеральными удобрениями на территории республики.
Мониторинговые мероприятия были организованы во всех областях страны с участием сотрудников центрального аппарата департамента, специалистов областных управлений.
– проверка наличия, ассортимента и цен на минеральные удобрения в торговых точках;
– обеспечение доступности минеральных удобрений для фермеров и сельхозпроизводителей;
– предупреждение необоснованного завышения цен и проведение разъяснительной работы среди реализаторов.
По итогам мониторинга установлено, что в настоящее время необходимые виды минеральных удобрений имеются в достаточном объеме, а фактов необоснованного повышения цен не выявлено.
Департамент продолжает системную работу, направленную на защиту интересов сельхозпроизводителей, обеспечение стабильности внутреннего рынка и контроль ситуации в аграрном секторе страны.