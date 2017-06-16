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Власть

Президент Кыргызстана отправляется с первым государственным визитом в Россию

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отправляется с первым государственным визитом в Россию. Об этом сегодня на брифинге сообщила заведующая отделом внешней политики аппарата главы государства Айзада Субакожоева.

По ее словам, по приглашению президента России Владимира Путина с 19 по 24 июня Алмазбек Атамбаев посетит эту страну. Визит приурочен к 25-летию двусторонних отношений между двумя странами. Визит будет иметь важное значение для дальнейшего закрепления стратегического характера кыргызско-российских отношений с учетом перспектив членства Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе.

В рамках визита состоятся встречи Алмазбека Атамбаева с президентом России Владимиром Путиным и председателем правительства Дмитрием Медведевым. Также планируются встречи с представителями научных кругов России и нашими соотечественниками, которые живут и работают в РФ.

«Центральным событием визита станет открытие Дней культуры Кыргызстана в России. Вечером 20 июня в Большом Кремлевском дворе состоится вечер мастеров искусств Кыргызстана. В рамках Дней культуры также планируется проведение выставки народно-прикладного искусства и кинопоказ фильмов кыргызстанских режиссеров. Будут подписаны документы в сфере миграции, здравоохранения, статистики и финансов», — отметила Айзада Субакожоева.

Важным политическим документом, который будет подписан во время визита Алмазбека Атамбаева, станет декларация об укреплении союзничества и стратегического партнерства между Кыргызстаном и Россией.

Подчеркивается, что документ отражает позицию сторон в рамках двустороннего сотрудничества. В ходе визита президент Кыргызстана посетит также Татарстан и Башкортостан, где встретится с главами этих регионов. Будут обсуждены вопросы межрегионального сотрудничества и активизации торгово-экономических связей. В Казани и Уфе также будут концертные программы, выставки и кинопоказы.
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