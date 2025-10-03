Трамп, Украина, Газа, экономика, кокошники: Путин выступил в клубе «Валдай»

Президент России выступил на пленарной сессии заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Речь Владимира Путина, а также блок ответов на вопросы продлились почти четыре часа.

Фото ТАСС. Президент России выступил на пленарной сессии заседания международного дискуссионного клуба «Валдай»

Главное из заявлений Владимира Путина

Затронул вопросы международной политики и безопасности, отметив, что мир стал многополярным, а выстроить мировой порядок без России «оказалось невозможно».

Напомнил о двух неудачных попытках СССР и РФ вступить в НАТО, отметив, что западные партнеры «оказались не готовы освободиться от политических стереотипов».

Подчеркнул, что никто не хочет играть по правилам, «заданным за океанами», и раскритиковал европейских политиков за формирование образа России как врага, назвав «чушью» разговоры о возможной войне.

Касаясь конфликта в Украине, выразил надежду на то, что Киев найдет силы для переговоров.

В ВСУ есть проблема массового дезертирства.

РФ взяла под контроль 99,87 процента Луганской области, а войска продвигаются активно по всей линии соприкосновения, военные вышли к Северску, Константиновке и Красноармейску.

Говоря о конфликте на Ближнем Востоке, заявил, что Москва готова поддержать предложение Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Он также признался, что не ожидал удара Израиля по Катару.

Подтвердил разработку нового гиперзвукового оружия и предупредил о возможности возобновления ядерных испытаний в ответ на аналогичные действия других стран. При этом подчеркнул, что Россия размещает ядерное оружие только в Беларуси.

Говоря о финансовой ситуации в РФ, объяснил повышение НДС необходимостью сохранения макроэкономической стабильности, выразив надежду на то, что высокая ключевая ставка не «перезаморозит» экономику. Отметил важность баланса между снижением инфляции и сохранением роста, а также необходимость предотвращения расширения теневой экономики.

Сказал, что Россия отменит визы для Китая в ближайшее время.

Не обижается на слова Трампа про бумажного тигра и призвал обратить внимание на контекст, при котором американский президент допустил такое выражение.

Помимо прочего, Владимир Путин прочел отрывок из произведения Александра Пушкина «Бородинская годовщина». Признался, что любит Москву, рассказал, как экс-президент США Джордж Буш знакомил его с секретными документами, а с бывшим премьером Великобритании Тони Блэром «с утра в пижамах кофе пил». Он также похвалил российских девушек, которые приходят на мероприятия в кокошниках.