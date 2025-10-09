18:06
Россия и Таджикистан подписали соглашение о развитии трудовой миграции

Президенты России и Таджикистана сегодня подписали ряд документов, в том числе совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества, соглашение о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в обеих странах, а также соглашение о медицинском освидетельствовании граждан Таджикистана для въезда в Россию в целях осуществления трудовой деятельности.

«Напомню, в России живут и трудятся более миллиона граждан Таджикистана. Они заняты в самых разных отраслях, особенно в таких динамично развивающихся, как строительная и жилищно-коммунальная сфера, транспорт, логистика, и вносят свой весомый вклад в рост российской экономики», — заявил Владимир Путин.

Он добавил, что в РФ стремятся обеспечить гражданам Таджикистана достойные условия труда и социальной защиты.

Напомним, глава России находится в Душанбе с государственным визитом. Он также примет участие во втором саммите Россия — Центральная Азия. 10 октября пройдет и саммит СНГ. Лидеры стран Содружества подпишут документы по противодействию терроризму и по военному сотрудничеству, а также обсудят учреждение нового формата «СНГ+».
