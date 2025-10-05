21:19
Поставки «Томагавков» Киеву приведут к разрушению отношений РФ с США — Путин

Поставки американских «Томагавков» Украине приведут к разрушению складывающихся отношений России с США, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Сейчас вы говорили о президенте США. Там были вопросы, связанные с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем высокой точности, «Томагавки» и так далее. Я сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившейся позитивной тенденции в этих отношениях. Я говорю то, что думаю. Но как там что будет складываться, зависит не только от нас и не только от меня», — сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что на закрытой встрече с Дональдом Трампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский просил у Белого дома ракеты «Томагавк», дальность которых составляет 2 тысячи 500 километров, что достаточно для удара по Москве.

Также стало известно, что власти США решили предоставить Украине разведданные для ударов большей дальности по объектам энергетической инфраструктуры РФ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/346050/
