Президенты стран Центральной Азии поздравили Садыра Жапарова с Днем Победы

Президенты Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана поздравили Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Днем Победы. Об этом сообщила администрация главы государства.

«Эта знаменательная дата является вечным символом непобедимой воли, высокой стойкости и единства наших братских народов, одержавших победу в самой страшной и жестокой войне в истории человечества, символом истинного мужества и стойкости», — говорится в поздравительной телеграмме президента Узбекистана Шавката Мирзеева.

«Мы всегда преклоняем голову перед бессмертной памятью наших отцов и дедов, которые с беспримерным мужеством защищали мир и свободу наших народов на полях сражений, самоотверженно трудились в тылу. Их подлинный героизм навсегда останется в наших сердцах.

Убежден, что совместными решительными усилиями мы сможем вывести отношения всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими государствами на совершенно новый уровень в общих интересах наших народов, еще больше укрепить связи в духе дружбы, добрососедства и взаимопонимания», — говорится в телеграмме.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что «в этот священный день мы с чувством глубокой благодарности отдаем дань уважения фронтовикам и труженикам тыла за их беспримерный героизм и самоотверженный труд».

Проявив несгибаемую силу духа, стойкость и сплоченность, народы наших стран внесли весомый вклад в общую Победу.

Касым-Жомарт Токаев

«Убежден, единство и дружба наших народов, закаленные в суровых испытаниях, будут и впредь служить прочной основой для дальнейшего укрепления многоплановых отношений Казахстана и Кыргызстана.

Прошу передать ветеранам войны и труженикам тыла слова искренней признательности, народу братского Кыргызстана — пожелания благополучия и процветания», — говорится в телеграмме.

В поздравлении президента Таджикистана Эмомали Рахмона говорится: «В священный день 9 Мая мы склоняем головы в память о тех, кто не вернулся с полей сражений, отдаем дань уважения героям, отстоявшим нашу свободу, подвигам и доблести наших предков на фронте, их самоотверженному труду в тылу».

«Убежден, что незыблемый дух всеобщей победы в Великой Отечественной войне, и впредь будет служить прочной основой для всестороннего развития и укрепления отношений сотрудничества между нашими странами в русле дружбы, взаимного уважения и доверия.

Желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Кыргызстана — мира, благополучия и устойчивого процветания», — говорится в поздравительной телеграмме.

«День Победы — светлый праздник, символизирующий мир, добрую волю и гуманизм. B этом день мы с глубоким уважением вспоминаем наших героев, сражавшихся на фронте и трудившихся в тылу ради свободы и будущего поколений», — отметил в поздравлении глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Убежден, память об их подвиге останется прочной основой для укрепления дружбы и всестороннего сотрудничества между нашими странами.

Сердар Бердымухамедов

«Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья и неиссякаемой энергии, а дружественному народу Вашей страны — благополучия и процветания», — говорится в поздравительной телеграмме.
