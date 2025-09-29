В Кремле анонсировали крупное выступление Владимира Путина

В ближайшие дни у президента России Владимира Путина запланировано крупное выступление, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, о каком именно выступлении идет речь и когда оно состоится, будет объявлено дополнительно. «Но неделя будет интересной», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Он указал, что в течение недели у российского лидера запланированы многочисленные рабочие встречи в Кремле, а также международные контакты.