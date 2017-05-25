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Власть

Депутат парламента Кыргызстана Дастан Бекешев не верит правительству

Депутат парламента Кыргызстана Дастан Бекешев не верит правительству. Об этом он заявил сегодня на заседании.

Он переживает, что из-за проблем на дорогах и с проектом «Безопасный город» члены ЖК будут работать нелегитимно.

По его словам, сейчас в обществе поднимают вопрос обеспечения безопасности на дорогах. Но правительство Кыргызстана говорит о том, что не может реализовать проект «Безопасный город» из-за продолжающихся судов и отсутствия средств. При этом накануне министр финансов заявил о том, что 300 миллионов сомов из бюджета направят на реконструкцию ипподрома.

«У нас нет приоритетов, куда нужно направлять средства. Я понимаю, что спортивные игры нужны, вопрос туризма тоже немаловажен. Но самое главное сейчас — безопасность на дорогах. Ведь проблема обостряется с каждым днем. Если мы все время будем говорить, что идут суды и нет средств на «Безопасный город», то парламенту не будут доверять. Получается, что мы будем работать нелигитимно. Я тоже не верю правительству. У него нет приоритетов при распределении средств», — высказался Дастан Бекешев.

Ранее заместитель главы МВД Асан Курсанов заявлял, что проект «Безопасный город» будет реализован, независимо от продолжающихся судебных разбирательств.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52686/
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