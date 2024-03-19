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Власть

Ноутбук кыргызстанской сборки предлагают назвать «Чолпон»

Ноутбук кыргызстанской сборки могут назвать «Чолпон». Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

«У нас скоро каждый учитель будет обеспечен кыргызским государственным ноутбуком. Кыргызстан будет выпускать ноутбуки, ну, по крайней мере, собирается. И эти ноутбуки будут предоставлять педагогам. Нашему президенту предложено придумать название. Первое название предлагают «Чолпон», — отметил он.

Ранее замглавы кабмина Эдиль Байсалов сообщил, что все учителя Кыргызстана до июня будут обеспечены ноутбуками.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289365/
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