Незрячим подсудимым предоставлять ассистента предлагает депутат

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассмотрел и одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (в Уголовно-процессуальный кодекс, Закон «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений»)».

Инициатор законопроекта — депутат Дастан Бекешев.

По его словам, документ разработан для того, чтобы облегчить доступ к информации участников уголовного процесса, имеющих проблемы со зрением. Проектом закона предлагается ввести дополнительного участника уголовного процесса, который может квалифицированно оказать услуги ассистента для незрячего участника уголовного процесса.

«Незрячие и слабовидящие люди не имеют возможности самостоятельно прочитать документы или ознакомиться с материалами дела. Поэтому должен быть специальный ассистент. Во многих случаях адвокат сам может ассистировать. Но бывают разные ситуации, адвокат может сказать: «Я тебя только защищать буду и все». И у таких людей, у которых нет близких и родственников, они не могут самостоятельно читать, им нужен ассистент», — отметил Дастан Бекешев.

Он добавил, что предлагаемая норма не скажется на бюджете государства.

«Кабмин говорит, что для этого нужны средства. Но это не так. Такое может случиться раз в год или максимум в два года один раз. Это не та норма, которая скажется на бюджете», — сказал нардеп.

Он также обозначил условия содержания заключенных. По словам Дастана Бекешева, у людей с проблемами со зрением нет возможности читать или слушать аудиокниги в СИЗО.

«Как вы знаете, у человека, находящегося в СИЗО, есть право читать книги. Там есть специальная библиотека. Можно им не печатать книги с шрифтом Брайля, а заказывать», — подчеркнул он.

По итогам обсуждения члены комитета приняли законопроект в первом чтении.