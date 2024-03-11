Освободить от соцвыплат агитаторов на выборах предложил Дастан Бекешев

На парламентском комитете по социальной политике депутат Дастан Бекешев предложил освободить от социальных выплат агитаторов и наблюдателей на выборах.

«Я, как участник выборов, нанимал агитаторов, наблюдателей — это такая головная боль найти их. Потому что все, кто ответственен, в основном работают, приходится находить тех, кто еще студент. Такая большая текучка — сегодня он пришел поработать, завтра говорит: «Нет, я не буду работать». А мы хотим заставить их платить страховые выплаты. Поэтому я хочу предложить освободить их от уплаты страховых выплат в Соцфонд. В странах СНГ такого нет. Я посмотрел мировую практику», — сказал он.

Дастан Бекешев считает, что если заставить платить наблюдателей и агитаторов соцвыплаты, то выборы подорожают. Особенно это коснется депутатов местных кенешей, которые работают бесплатно.

«Свой пример приведу. Мы покупали патенты на агитаторов, но не все доработали до конца. Получается, просто так я за них заплатил. Я же эти деньги не смогу вернуть. Точно так же будет и со страховыми выплатами. Ему в пенсию уйдет, а у тебя минус, как у кандидата», — отметил он.

По словам нардепа, надо освободить от страховых выплат наблюдателей, которые работают два дня во время выборов, и агитаторов, работающих месяц.

Депутаты поддержали предложение Дастана Бекешева.

Отметим, комитет рассматривал во втором чтении поправки в некоторые законодательные акты в сфере государственного социального страхования.