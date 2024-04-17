На угнанных машинах ездят милиционеры. Депутат требует расследования

Депутат Дастан Бекешев на заседании Жогорку Кенеша завил, что в Кыргызстане используют украденные машины.

По его словам, в страну завозят угнанные дорогие автомобили, их конфискуют, а потом на них ездят сотрудники милиции.

«Вчера мы прочитали, что по этому поводу до сих пор не возбуждены уголовные дела, а если и возбуждены, то не продвигаются», — заявил нардеп.

Заместитель председателя ГКНБ Абдыкадыр Разаев ответил, что есть два уголовных дела, в рамках которых проводят проверку и ожидают результатов экспертиз.

Генпрокурор Курманкул Зулушев пообещал предоставить информацию о каждой машине в течение недели.