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Власть
Сюжет: Милицейские ЧП

На угнанных машинах ездят милиционеры. Депутат требует расследования

Депутат Дастан Бекешев на заседании Жогорку Кенеша завил, что в Кыргызстане используют украденные машины.

По его словам, в страну завозят угнанные дорогие автомобили, их конфискуют, а потом на них ездят сотрудники милиции.

«Вчера мы прочитали, что по этому поводу до сих пор не возбуждены уголовные дела, а если и возбуждены, то не продвигаются», — заявил нардеп.

Заместитель председателя ГКНБ Абдыкадыр Разаев ответил, что есть два уголовных дела, в рамках которых проводят проверку и ожидают результатов экспертиз.

Генпрокурор Курманкул Зулушев пообещал предоставить информацию о каждой машине в течение недели.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291781/
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