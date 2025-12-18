Маршалловы Острова первыми в мире ввели безусловный базовый доход: что это

Республика Маршалловы Острова стала первым в мире государством, которое ввело безусловный базовый доход на общенациональном уровне. Об этом сообщает The Guardian.

В рамках правительственных мер по снижению стоимости жизни и сокращению эмиграции каждому жителю страны будут ежеквартально перечислять около $200. Средства можно получить на банковский счет, чеком или в виде криптовалюты через поддерживаемый властями цифровой кошелек.

«$200 на человека в квартал, что составляет около $800 в год, не заставляют вас увольняться с работы... но на самом деле это поднимает моральный дух людей», — заявил министр финансов Маршалловых Островов Дэвид Пол.

Первые платежи уже произведены в конце ноября. Программа безусловного базового дохода финансируется за счет целевого фонда, созданного в рамках соглашения с Соединенными Штатами. В частности, оно направлено на компенсацию Маршалловым Островам за десятилетия американских ядерных испытаний. Фонд управляет активами на сумму более $1,3 миллиарда, при этом США выделят еще $500 миллионов до 2027 года.

Маршалловы Острова — это архипелаг в Тихом океане, находящийся между Гавайями и Австралией.