С начала года налоговые доходы госбюджета выросли на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в материалах Министерства финансов.

Отмечается, что в период с января по сентябрь собрано 314,1 миллиарда сомов налогов. Это на 66,8 миллиарда сомов больше, чем за девять месяцев 2024-го.

Напомним, план по сбору налогов в целом на текущий год составляет 394,7 миллиарда сомов.

В начале октября заместитель председателя Государственной налоговой службы Кубанычбек Ысабеков информировал, что налоговые поступления с начала года составили примерно 212 миллиардов сомов, что на 9 миллиардов сомов больше запланированного уровня.

Он отмечал, что малому и среднему бизнесу предоставлены значительные налоговые льготы. Теперь бизнесмены понимают, что никто не будет требовать уплату налогов сверх установленных норм. Достаточно уплачивать только обязательные.