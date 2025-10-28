10:29
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.09
Экономика

С начала года налоговые доходы госбюджета выросли на 27 процентов

С начала года налоговые доходы госбюджета выросли на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в материалах Министерства финансов.

Отмечается, что в период с января по сентябрь собрано 314,1 миллиарда сомов налогов. Это на 66,8 миллиарда сомов больше, чем за девять месяцев 2024-го.

Напомним, план по сбору налогов в целом на текущий год составляет 394,7 миллиарда сомов.

В начале октября заместитель председателя Государственной налоговой службы Кубанычбек Ысабеков информировал, что налоговые поступления с начала года составили примерно 212 миллиардов сомов, что на 9 миллиардов сомов больше запланированного уровня.  

Он отмечал, что малому и среднему бизнесу предоставлены значительные налоговые льготы. Теперь бизнесмены понимают, что никто не будет требовать уплату налогов сверх установленных норм. Достаточно уплачивать только обязательные.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/348715/
просмотров: 101
Версия для печати
Материалы по теме
Генпрокуратура обязала интернет-платформу выплатить $2,885 миллиона налогов
Кыргызстан и Япония намерены устранить двойное налогообложение
Фискальное ПО начали внедрять в отелях Бишкека, Оша и Джалал-Абада с 1 октября
В Кыргызстане налоговые доходы бюджета выросли на 26,5 процента
Доходы туристической отрасли Кыргызстана составили 30 миллиардов сомов — кабмин
Минфин прогнозирует доходы бюджета к 2030 году на уровне 840 миллиардов сомов
Более триллиона сомов доходов планируется получить от сектора госуправления
Всемирный банк: Кыргызстан станет страной с высокими доходами через 70 лет
Доходы кыргызстанцев выросли: в 2024 году люди стали зарабатывать больше
Доходы республиканского бюджета в январе 2025 года выросли на 25,6 процента
Популярные новости
Поставки ГСМ в&nbsp;КР планируется диверсифицировать Поставки ГСМ в КР планируется диверсифицировать
Второе рождение Токтогулки: как мощность ГЭС выросла до&nbsp;1&nbsp;тысячи 440 мегаватт Второе рождение Токтогулки: как мощность ГЭС выросла до 1 тысячи 440 мегаватт
Кабмин определил размер минимальной зарплаты в&nbsp;2026 году&nbsp;&mdash; 3&nbsp;тысячи 280 сомов Кабмин определил размер минимальной зарплаты в 2026 году — 3 тысячи 280 сомов
Евро и&nbsp;российский рубль подорожали. Курс валют на&nbsp;27&nbsp;октября Евро и российский рубль подорожали. Курс валют на 27 октября
Бизнес
&laquo;Тойбосс&raquo; расширяет производство и&nbsp;укрепляет продовольственную безопасность «Тойбосс» расширяет производство и укрепляет продовольственную безопасность
Больше интернета и&nbsp;возможностей в&nbsp;новом тарифе Beeline &laquo;Это 80&nbsp;GB&raquo; Больше интернета и возможностей в новом тарифе Beeline «Это 80 GB»
Переводы из&nbsp;России в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; моментально, удобно и&nbsp;без комиссии Переводы из России в «Мой О!» и O!Store — моментально, удобно и без комиссии
KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в&nbsp;Нарыне KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в Нарыне
28 октября, вторник
10:19
С начала года налоговые доходы госбюджета выросли на 27 процентов С начала года налоговые доходы госбюджета выросли на 27...
10:14
Смертельное падение с балкона. Суд арестовал двух иностранцев
10:04
Минсельхоз Кыргызстана призывает фермеров сеять озимую пшеницу
10:01
Сотрудники УПСМ и экоактивист вместе убрали панораму Бишкека
10:00
Битва престолов 2. Кто пройдет в следующий парламент