В Кыргызстане налоговые доходы бюджета выросли на 26,5 процента

В Кыргызстане налоговые доходы государственного бюджета за восемь месяцев текущего года выросли на 26,5 процента. Такие данные содержатся в отчетах Министерства финансов.

Отмечается, что с января по август в виде налогов собрано 275,6 миллиарда сомов. Это на 57,8 миллиарда сомов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Налоги сформировали две трети от всех доходов госбюджета в указанный период.

План по сбору налоговых доходов в 2025-м составляет 394,7 миллиарда сомов.

Предварительный ожидаемый объем налогов в проекте госбюджета на следующий год составляет 460,5 миллиарда сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/345172/
