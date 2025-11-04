14:58
Общество

Более 10 миллиардов сомов: управделами президента перевыполнило план по доходам

Ведомственные организации, входящие в структуру управления делами президента, по итогам девяти месяцев этого года перевыполнили план по доходам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Как отметили в мэрии, при плане в 9 миллиардов 304,5 миллиона сомов фактические поступления составили 10 миллиардов 357,2 миллиона. План выполнен на 111,3 процента, что означает перевыполнение на 1 миллиард 52,7 миллиона сомов.

Кроме того, этот показатель на 4 миллиарда 539,9 миллиона сомов выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Коллегия прошла под председательством руководителя управления делами президента Каныбека Туманбаева, где подведены промежуточные итоги финансово-хозяйственной деятельности подведомственных структур и обозначены задачи на конец года.
