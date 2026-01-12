15:02
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Экономика

Кошелек кыргызстанцев в 2026 году: у кого вырастут доходы и расходы

Фото из интернета

В 2026 году финансовое положение кыргызстанцев изменится: для одних категорий граждан доходы вырастут, для других — увеличатся обязательные расходы. 24.kg собрало основные решения и изменения, которые напрямую повлияют на семейный бюджет.

Доходы

1

Новые пособия

С этого года жители высокогорных районов начнут получать новое пособие. Каждой семье будут выплачивать по 3 тысячи сомов в месяц на третьего и последующих детей до трех лет.

2

Повышение зарплаты

С 1 апреля ожидается повышение заработной платы врачам, учителям, методистам и социальным работникам. По отдельным категориям рост может составить до двух раз.

Кроме того, с 1 сентября планируют увеличить зарплату ряду других бюджетных работников.

3

Повышение пенсий

В октябре власти планируют существенно повысить пенсии, однако конкретные размеры индексации пока не озвучены.

4

За обслуживание не брать

С 1 января вступил в силу запрет на взимание дополнительных платежей в кафе и ресторанах за обслуживание, подачу блюд и другие услуги. Все расходы должны быть включены в цену, указанную в меню.

5

Льготы по налогам

Жогорку Кенеш принял законопроект, предусматривающий налоговые льготы для бизнеса и граждан. В частности, освобождение от налогов операций по купле-продаже автомобилей, а также снижение обязательных платежей для швейной отрасли.

6

Без пошлин

В 2026 году Кыргызстан сможет беспошлинно импортировать до 15 тысяч электромобилей и гибридных машин. Эта норма вступит в силу с 22 января.

Расходы

1

Свет станет дороже

В то же время с 1 мая увеличатся тарифы на электроэнергию. Для населения стоимость 1 киловатт-часа составит 1,64 сома, что на 27 тыйынов больше, чем ранее.

2

Рост других тарифов

Скорее всего, в этом году вновь поднимут цены на отопление и горячую воду. Не исключено подорожание и других коммунальных услуг.

3

Цены пока не останавливаются

Инфляция в Кыргызстане по-прежнему остается очень высокой. Кроме тарифов, растут цены и на продукты, и на непродовольственные товары, и на услуги. Удастся ли их притормозить — пока большой вопрос.

Таким образом, 2026-й станет для кыргызстанцев одновременно годом роста доходов и увеличения расходов в зависимости от социального статуса и сферы занятости.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/357479/
просмотров: 561
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин изменил подход к размещению временно свободных бюджетных средств
«Кумтор» в 2025 году принес более 124 миллиардов сомов дохода
Госорганы обяжут направлять 1 процент бюджета на научные исследования
В 2025 году налоги от горнодобывающей отрасли выросли на 18,7 миллиарда сомов
Жогорку Кенеш утвердил бюджеты Социального фонда и одобрил отчет за 2024 год
Парламент Кыргызстана принял республиканский бюджет на 2026 год
Бишкеку в 2026 году выделят 6 миллиардов сомов — Адылбек Касымалиев
Депутат ЖК призвал не принимать сразу в трех чтениях проект бюджета на 2026 год
Комитеты ЖК в трех чтениях одобрили проект бюджета на 2026-2027 годы
Маршалловы Острова первыми в мире ввели безусловный базовый доход: что это
Популярные новости
Рубль и&nbsp;тенге подешевели, доллар дорожает. Курс валют на&nbsp;12&nbsp;января Рубль и тенге подешевели, доллар дорожает. Курс валют на 12 января
Таджикистан и&nbsp;Узбекистан запускают мультимодальный транспортный коридор Таджикистан и Узбекистан запускают мультимодальный транспортный коридор
Кыргызстан вошел в&nbsp;десятку крупных импортеров шоколада из&nbsp;России Кыргызстан вошел в десятку крупных импортеров шоколада из России
Временный запрет на&nbsp;вывоз из&nbsp;КР отходов черных металлов предлагают продлить Временный запрет на вывоз из КР отходов черных металлов предлагают продлить
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
12 января, понедельник
14:36
Марат Иманкулов: За пять лет в стране сделано больше, чем раньше за десятилетия Марат Иманкулов: За пять лет в стране сделано больше, ч...
14:26
Цена золота вновь обновила исторический максимум, превысив $4,6 тысячи за унцию
14:11
В Союзе кинематографистов Кыргызстана сменился председатель
14:02
В Бишкеке для движения транспорта открыли участок проспекта Чингиза Айтматова
14:00
Кошелек кыргызстанцев в 2026 году: у кого вырастут доходы и расходы