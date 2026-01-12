Кошелек кыргызстанцев в 2026 году: у кого вырастут доходы и расходы

В 2026 году финансовое положение кыргызстанцев изменится: для одних категорий граждан доходы вырастут, для других — увеличатся обязательные расходы. 24.kg собрало основные решения и изменения, которые напрямую повлияют на семейный бюджет.

Доходы

1 Новые пособия С этого года жители высокогорных районов начнут получать новое пособие. Каждой семье будут выплачивать по 3 тысячи сомов в месяц на третьего и последующих детей до трех лет.

2 Повышение зарплаты С 1 апреля ожидается повышение заработной платы врачам, учителям, методистам и социальным работникам. По отдельным категориям рост может составить до двух раз. Кроме того, с 1 сентября планируют увеличить зарплату ряду других бюджетных работников.

3 Повышение пенсий В октябре власти планируют существенно повысить пенсии, однако конкретные размеры индексации пока не озвучены.

4 За обслуживание не брать С 1 января вступил в силу запрет на взимание дополнительных платежей в кафе и ресторанах за обслуживание, подачу блюд и другие услуги. Все расходы должны быть включены в цену, указанную в меню.

5 Льготы по налогам Жогорку Кенеш принял законопроект, предусматривающий налоговые льготы для бизнеса и граждан. В частности, освобождение от налогов операций по купле-продаже автомобилей, а также снижение обязательных платежей для швейной отрасли.

6 Без пошлин В 2026 году Кыргызстан сможет беспошлинно импортировать до 15 тысяч электромобилей и гибридных машин. Эта норма вступит в силу с 22 января.

Расходы

1 Свет станет дороже В то же время с 1 мая увеличатся тарифы на электроэнергию. Для населения стоимость 1 киловатт-часа составит 1,64 сома, что на 27 тыйынов больше, чем ранее.

2 Рост других тарифов Скорее всего, в этом году вновь поднимут цены на отопление и горячую воду. Не исключено подорожание и других коммунальных услуг.

3 Цены пока не останавливаются Инфляция в Кыргызстане по-прежнему остается очень высокой. Кроме тарифов, растут цены и на продукты, и на непродовольственные товары, и на услуги. Удастся ли их притормозить — пока большой вопрос.

Таким образом, 2026-й станет для кыргызстанцев одновременно годом роста доходов и увеличения расходов в зависимости от социального статуса и сферы занятости.