Экономика

«Кумтор» в 2025 году принес более 124 миллиардов сомов дохода

Доходы компании «Кумтор» по итогам 2025 года превысили 124 миллиарда 216 миллионов сомов, а объем добычи золота к концу года достигнет 12 тонн. Об этом сообщил глава службы информационной политики администрации президента КР Даирбек Орунбеков.

По его словам, все полученные доходы поступают в государственный бюджет и направляются на нужды страны и интересы граждан.

Он напомнил, что в период, когда рудник находился под управлением иностранной компании, за 29 лет было добыто более 410 тонн золота, не считая серебра и других драгоценных металлов.

«За все эти годы совокупный доход Кыргызстана в виде дивидендов составил всего $101 миллион долларов. Для сравнения, только в 2025 году дивидендный доход страны от «Кумтора» достиг $150 миллионов», — отметил он.

Общий доход предприятия за год, по его данным, в долларовом эквиваленте превысил $1 миллиард 420 миллионов.

Даирбек Орунбеков подчеркнул, что нынешние показатели стали возможны после перехода «Кумтора» под контроль государства и выразил уверенность, что природные ресурсы страны должны работать в интересах народа.

Он также связал достигнутые результаты с многолетней позицией и усилиями президента Садыра Жапарова, который на протяжении десятилетий настаивал на возвращении «Кумтора» в государственную собственность.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/356478/
