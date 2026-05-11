Общество

Учителя школы для незрячих жалуются на проблемы с системой «Э-Күндөлүк»

Учителя школы для слепых и слабовидящих детей в Бишкеке жалуются на проблемы с системой «Э-Күндөлүк». Об этом 24.kg сообщила активистка Анара Дауталиева.

По ее словам, с 11 мая педагоги должны работать через информационную систему «Э-Күндөлүк».

«Однако на сегодня школа к ней не подключена: в портале отсутствует название учебного заведения, не загружены расписание занятий и списки учащихся. Для полноценной работы школа должна быть зарегистрирована в системе, а данные учеников, классов и сотрудников — внесены администрацией. В связи с этим учителя просят разъяснить, на каком основании педагогов обязывают работать в системе, которая не настроена и недоступна для школы; когда учебное заведение будет полностью подключено к порталу и кто несет ответственность за отсутствие технической подготовки и необходимых данных для работы педагогов», — отметила Анара Дауталиева.

Как пояснили в пресс-службе Министерства просвещения, сначала все сотрудники школы должны зарегистрироваться в АИС «Мугалим», и уже через эту систему они смогут зайти в электронный дневник.

После этого классные руководители заполнят портфолио, и тогда родителям откроется доступ.

Ранее сообщалось, что новая платформа «Э-Күндөлүк» избавила учителей от бумажной отчетности. Через анонимную функцию «Не бойся, сообщи» в системе электронных дневников «Э-Күндөлүк» ученики могут подавать обращения о проблемах в школе и дома.
