В Кыргызстане отмечен резкий рост доходов республиканского бюджета. Такие данные следуют из данных Министерства финансов.

С января по сентябрь 2025 года доходы республиканского бюджета выросли на 41,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда доходы составили 304 миллиарда 316,3 миллиона сомов, а сейчас - 429 миллиардов 742,5 миллиона сомов.

Налоговые доходы республиканского бюджета зафиксированы на уровне 286 миллиардов 883,1 миллиона сомов.

Доходы республиканского бюджета по итогам прошлого года сложились на уровне 416 миллиардов 855,8 миллиона сомов.