20:12
USD 87.45
EUR 103.16
RUB 1.06
Экономика

Доходы туристической отрасли Кыргызстана составили 30 миллиардов сомов — кабмин

По итогам первого полугодия 2025-го туристическая отрасль демонстрирует устойчивый рост. Об этом сообщил глава кабмина Адылбек Касымалиев на аппаратном совещании.

По его словам, валовая добавленная стоимость в сфере туристической деятельности превысила 30,1 миллиарда сомов, что на 29 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Объем инвестиций в основной капитал в сфере туризма увеличился в 2,7 раза и составил 11,3 миллиарда сомов. Для сравнения: в аналогичном периоде 2024-го этот показатель составлял лишь 4,2 миллиарда сомов. В 2025 году туристическая отрасль Кыргызстана получила высокую оценку в ряде международных рейтингов и наград: республика вошла в число 50 лучших туристических направлений мира по версии авторитетного издания Financial Times. Летний сезон завершен. Теперь необходимо начинать подготовку к зимнему туристическому сезону», — сказал Адылбек Касымалиев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/343756/
просмотров: 279
Версия для печати
Материалы по теме
Минфин прогнозирует доходы бюджета к 2030 году на уровне 840 миллиардов сомов
Камчыбек Ташиев: В следующем году мы будем работать над развитием «Кара-Коя»
«Ала-Тоо Резорт» будет принимать до 850 тысяч туристов в год — Эрденет Касымов
В Кыргызстане открыли 41 туристический объект, еще 22 готовят к запуску
Более триллиона сомов доходов планируется получить от сектора госуправления
У Кыргызстана есть все возможности стать Меккой для туристов — спикер
Туризм в Кыргызстане: рост числа отдыхающих при падении иностранных инвестиций
Кыргызстан привлекает немецких туристов и инвесторов через совместные инициативы
В Кыргызстане могут создать кластер геотермальных курортов
Spark установит зарядные станции для электромобилей на туристических объектах КР
Популярные новости
Новые правила выплаты пенсионных накоплений утвердил кабмин Кыргызстана Новые правила выплаты пенсионных накоплений утвердил кабмин Кыргызстана
Кумтор: как распределялись доходы от&nbsp;золота при шести президентах Кумтор: как распределялись доходы от золота при шести президентах
Рубль после падения начал быстро дорожать. Курс валют на&nbsp;16&nbsp;сентября Рубль после падения начал быстро дорожать. Курс валют на 16 сентября
На&nbsp;перевале Тоо-Ашуу асфальтируют обе стороны тоннеля На перевале Тоо-Ашуу асфальтируют обе стороны тоннеля
Бизнес
MEGA открыла новый центр продаж и&nbsp;обслуживания в&nbsp;Ошской области MEGA открыла новый центр продаж и обслуживания в Ошской области
Смартфоны HONOR с&nbsp;подарками в&nbsp;O!Store: рюкзак, термос и&nbsp;не&nbsp;только Смартфоны HONOR с подарками в O!Store: рюкзак, термос и не только
Выгодная акция от&nbsp;MegaPay для предпринимателей южного региона Выгодная акция от MegaPay для предпринимателей южного региона
Аламединский филиал &laquo;Айыл Банка&raquo; переехал в&nbsp;новый офис Аламединский филиал «Айыл Банка» переехал в новый офис
16 сентября, вторник
20:01
ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом
19:45
Жители Бишкека жалуются на строительный шум возле «Космопарка»
19:24
Умер актер Роберт Редфорд
19:05
Доходы туристической отрасли Кыргызстана составили 30 миллиардов сомов — кабмин
18:30
17 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет