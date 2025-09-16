По итогам первого полугодия 2025-го туристическая отрасль демонстрирует устойчивый рост. Об этом сообщил глава кабмина Адылбек Касымалиев на аппаратном совещании.

По его словам, валовая добавленная стоимость в сфере туристической деятельности превысила 30,1 миллиарда сомов, что на 29 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Объем инвестиций в основной капитал в сфере туризма увеличился в 2,7 раза и составил 11,3 миллиарда сомов. Для сравнения: в аналогичном периоде 2024-го этот показатель составлял лишь 4,2 миллиарда сомов. В 2025 году туристическая отрасль Кыргызстана получила высокую оценку в ряде международных рейтингов и наград: республика вошла в число 50 лучших туристических направлений мира по версии авторитетного издания Financial Times. Летний сезон завершен. Теперь необходимо начинать подготовку к зимнему туристическому сезону», — сказал Адылбек Касымалиев.