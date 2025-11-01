12:54
Общество

Средняя зарплата в Кыргызстане в 2026 году вырастет до 36 тысяч сомов

Кабмин определил размеры среднемесячной заработной платы, которые будут использоваться для расчета подоходного налога и страховых взносов в 2026 году.

Согласно данным, средняя зарплата по стране составит 36 тысяч 47 сомов, а без учета «Кумтора» — 35 тысяч 97 сомов.

Самые высокие показатели зафиксированы в:

  • Бишкеке — 44 тысячи 74 сома;
  • Кара-Куле (Джалал-Абадская область) — 50 тысяч 642 сома;
  • Чаткальском районе — 55 тысяч 183 сома;
  • Джети-Огузском районе (с учетом «Кумтора») — 96 тысяч 813 сомов.

Без учета «Кумтора» самый высокий уровень сохраняется за Бишкеком и Нарыном (43 тысячи 64 сома).

Наименьшие доходы зафиксированы в Манасском районе Таласской области — 21 тысяча 738 сомов и Сулюкте — 21 тысяча 784 сома.

В целом по регионам наиболее низкие показатели у южных областей — Ошской и Баткенской, где средняя зарплата колеблется от 22 тысяч до 26 тысяч сомов.

Разрыв между регионами остается значительным: разница между самым высоким и самым низким показателем превышает 70 тысяч сомов (с учетом «Кумтора») и около 25 тысяч без него.
В северных областях (Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской) оплата труда стабильно выше, чем в южных, что традиционно связано с концентрацией госструктур, туризма и промышленности.

 

Данные утверждены для целей налогообложения и исчисления страховых взносов в системе государственного социального страхования. Показатели используются при расчетах фонда оплаты труда, пенсий и пособий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349227/
