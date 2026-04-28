«Чаткал Резорт» и «Чок-Тал Резорт»: в Кыргызстане появятся новые курорты

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел совещание по реализации проектов в сфере туризма. Рассмотрен проект «Чаткал Резорт» в Чаткальском районе Джалал-Абадской области.

Планируется создание современного горного курорта в формате государственно-частного партнерства с участием инвесторов и профильных компаний. Срок реализации оценивается в 2026–2034 годы.

Как отмечается, проект направлен на создание рабочих мест, развитие региона и увеличение потока иностранных туристов. Предусматривается улучшение транспортного сообщения, в том числе за счет формирования международного автомобильного коридора между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Кроме того, обсуждено строительство туристического комплекса «Чок-Тал Резорт» на берегу Иссык-Куля. Проект предполагает создание пятизвездочного курорта международного уровня с круглогодичной работой и соблюдением экологических стандартов.

Отмечается, что управлять комплексом будут с применением современных технологий автоматизации и стандартизации. Срок реализации проекта составляет около трех лет.