Власть

Депутат призвала усилить контроль за деятельностью Фонда туризма КР

Депутат призвала усилить контроль за деятельностью Фонда поддержки развития туризма КР при Министерстве экономики и коммерции. Об этом Бурул Аманова заявила на заседании.

По ее словам, уставной капитал данного фонда составляет 1 миллиард сомов.

«Появилась информация в отношении должностных лиц фонда, которые были задержаны по подозрению в коррупции в размере 90 миллионов сомов. Ранее тоже были уличены чиновники данного фонда с хищениями средств. Кто-то вообще контролирует его деятельность? Надо дать задание госорганам разобраться с деятельностью данного фонда», — добавила Бурул Аманова.

Напомним, Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по факту причинения крупного ущерба государству в Фонде поддержки развития туризма при Министерстве экономики и коммерции.

По данным надзорного органа, с 2022 по 2024 год должностные лица фонда организовали устойчивую коррупционную схему с участием частных компаний.

Как установлено, под предлогом развития туристической отрасли заключались невыгодные для государства договоры на консультационные услуги и реализацию различных проектов. Значительная часть этих проектов фактически не реализована.

В результате противоправных действий государству причинен ущерб на сумму свыше 90 миллионов сомов. В настоящее время ведутся следственные мероприятия, устанавливаются все причастные лица и обстоятельства дела.
