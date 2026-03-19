Власть

Новые правила аренды: госорганам хотят оставить все доходы от имущества

В Кыргызстане на общественное обсуждение вынесен проект постановления кабинета министров по вопросам аренды государственного имущества.

Документ предлагает утвердить новый порядок распределения доходов от сдачи в аренду госимущества.

Ключевое изменение — все средства от аренды государственного имущества планируется оставлять в распоряжении балансодержателей.

Эти деньги предлагается направлять на содержание, ремонт и улучшение технического состояния объектов, а также на укрепление материально-технической базы.

Сейчас, как отмечается в справке-обосновании, действующий механизм работает неэффективно: балансодержатели фактически не получают положенные им средства, из-за чего у них нет интереса сдавать пустующие площади в аренду. 

В результате значительная часть объектов остается невостребованной, а доходы от аренды не превышают 200–300 миллионов сомов в год.

Проектом также предлагается изменить правила аренды земельных участков. В частности, прямым методом можно будет предоставлять участки под зарядные станции для электромобилей, а также хозяйственным обществам, где государству или муниципалитету принадлежит более 50 процентов долей или акций.

Отдельный блок поправок касается технопарков. Им хотят разрешить получать государственное имущество в аренду прямым методом, а затем сдавать его резидентам на льготных условиях — без обязательного применения типовых форм договоров и без коммерческой надбавки сверх налогов, коммунальных и эксплуатационных расходов.

Кроме того, меняются правила продления договоров аренды. Власти предлагают фактически отказаться от механизма «вечной аренды»: долгосрочные договоры, заключенные прямым методом или по итогам торгов, можно будет продлить только один раз на три года, после чего объект должен будет вновь выставляться на торги.

В проекте также уточняются сроки внесения арендной платы, возврата гарантийных взносов, основания прекращения аренды и возможность обязательного страхования арендуемого имущества за счет арендатора.

Как поясняют инициаторы, изменения направлены на дебюрократизацию, повышение эффективности использования государственного имущества и создание у балансодержателей финансовой мотивации вовлекать простаивающие площади в хозяйственный оборот.
