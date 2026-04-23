Арсенал ОПГ нашли под Бишкеком. Изъяты гранаты, оружие и радиостанции

В Чуйской области обнаружили схрон с оружием, боеприпасами и средствами связи. Об этом сообщили в ГКНБ.

По данным спецслужбы, тайник выявили в Московском районе — на участке напротив пруда «Крепостное» в селе Беловодское. Операцию провели 23 апреля с участием спецподразделения ССН «А».

В ходе следственно-оперативных мероприятий изъяты два ствола огнестрельного оружия неустановленного образца, одно самодельное оружие, три гранаты, 177 гильз и патронов разного калибра, девять магазинов, три радиостанции Motorola и другие предметы.

По оперативным данным, найденный арсенал может принадлежать участникам организованной преступной группы ликвидированного криминального авторитета Камчы Кольбаева.

Проводятся мероприятия по установлению причастных лиц и выяснению назначения схрона.