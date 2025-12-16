10:58
Власть

Госимущество запретили передавать третьим лицам без решения кабмина

Кабинет министров внес изменения в постановление, регулирующее порядок передачи госимущества в аренду, хозяйственное ведение, оперативное управление и безвозмездное временное пользование. Решение принято в целях оптимизации административных процедур в сфере управления госимуществом.

Согласно изменениям, уточнены ограничения для субъектов, получивших государственное имущество в безвозмездное временное пользование. В частности, таким пользователям запрещается передавать свои права третьим лицам, использовать имущество не по целевому назначению, сдавать его в субаренду, а также передавать права по договору в залог, вносить имущество в уставные капиталы юридических лиц или иным образом обременять его.

В то же время предусмотрено исключение для государственных проектов, реализуемых по решению кабинета министров. В рамках таких проектов госимущество, включая объекты недвижимости и имущественные комплексы, может быть передано в безвозмездное или возмездное временное пользование третьим лицам.

Отмечается, что нарушение условий и ограничений, установленных положением или договором, влечет досрочное прекращение договора безвозмездного либо возмездного временного пользования в соответствии с законодательством Кыргызстана.
Версия для печати
