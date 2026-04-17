Почти миллиард сомов. В Бишкеке выставили на продажу крупный гособъект

Государственное агентство по управлению государственным имуществом объявило о продаже крупного объекта в Бишкеке через электронный аукцион.

На торги выставили имущественный комплекс с земельным участком площадью 0,996 гектара, расположенный по проспекту Чынгыза Айтматова, 101.

Фото 24.kg

В состав объекта входят нежилые здания, гаражи, склады, служебные помещения, навесы, автостоянка, пункт охраны и автомойка. Участок расположен в развитой части города с удобной транспортной доступностью.

Стартовая цена 862,56 миллиона сомов. Гарантийный взнос — 86,25 миллиона сомов, шаг аукциона — 15 миллионов сомов.

Заявки принимают с 17 апреля до 18 мая. Аукцион пройдет 18 мая на электронной площадке.

Оплата возможна как наличным, так и безналичным способом, расчет должны провести в течение месяца после подписания договора.

Отмечается, что победителем станет участник, предложивший наивысшую цену.