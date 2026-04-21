Что стало с 1,5 тысячами объектов, добровольно переданных государству

С 2021 по 2026 год в рамках деятельности ГКНБ и других правоохранительных органов количество объектов, добровольно переданных гражданами государству в Кыргызстане, составило 1 тысячу 488. Об этом сообщила заместитель директора Госагентства по управлению государственным имуществом Динара Эркинбаева на заседании парламентского комитета по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.
Данная информация стала ответом на вопросы депутатов о судьбе объектов, перешедших государству на добровольной или принудительной основе.
Отметим, что депутаты рассматривают внесение изменений в Закон «О приватизации государственной собственности».