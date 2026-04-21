Что стало с 1,5 тысячами объектов, добровольно переданных государству

С 2021 по 2026 год в рамках деятельности ГКНБ и других правоохранительных органов количество объектов, добровольно переданных гражданами государству в Кыргызстане, составило 1 тысячу 488. Об этом сообщила заместитель директора Госагентства по управлению государственным имуществом Динара Эркинбаева на заседании парламентского комитета по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

Фото с интернета. Дом Камчи Кольбаева в Чолпон-Ате, переданный под детский сад
Из этого числа государственным органам в оперативное управление передали 1 тысячу 48 объектов, реализовали — 171, а на балансе государства находится 269 единиц добровольно переданного имущества.

Данная информация стала ответом на вопросы депутатов о судьбе объектов, перешедших государству на добровольной или принудительной основе.

Отметим, что депутаты рассматривают внесение изменений в Закон «О приватизации государственной собственности».
Материалы по теме
Приватизация в рассрочку. Госимущество предлагает новые условия
Старые схемы отменяют. Закон о приватизации внесли в парламент
Депутат просит внести ясность по имуществу бизнесменов, которое забрал ГКНБ
В Сокулуке отменили незаконную приватизацию 22 земельных участков
Участок школы-интерната в Панфиловском районе вернули государству
Участок ветеринарного управления в Таласе вернули государству
В Кыргызстане расширили приватизацию: в списке новые компании и активы
Земли «SOS Детской деревни» и автовокзал в Ананьево вернули государству
В Кочкорском районе незаконно приватизировали землю на 7,2 миллиона сомов
В Кадамджае изъяли незаконно приватизированные сельхозобъекты
В Чуйской области мужчину задержали за жестокое избиение пенсионера В Чуйской области мужчину задержали за жестокое избиени...
Обсуждены меры по увеличению пропускной способности кыргызско-китайской границы
Катализаторы под запрет без лицензии, в Кыргызстане готовят новый закон
Приватизация в рассрочку. Госимущество предлагает новые условия