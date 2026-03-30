Экономика

Имущество ОАО «Автомобилист» кабмин рекомендует передать государству

Кабинет министров рекомендовал ОАО «Государственный финансовый холдинг» передать в государственную собственность имущество, принятое в счет погашения кредиторской задолженности ОАО «Автомобилист». Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Комплекс с земельным участком площадью более 15 тысяч квадратных метров расположен в городе Караколе Иссык-Кульской области. Стоимость нефинансовых активов составляет 43 миллиона 953 тысячи 570 сомов. Эти средства образованы при удовлетворении кредиторских требований «Автомобилиста».

Государственному агентству по управлению госимуществом поручено принять имущество в госсобственность, а органам кадастра и регистрации транспортных средств — оформить право собственности в установленном законом порядке.
