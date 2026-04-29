Власть

Кабмин меняет подход к оценке: стоимость активов привяжут к условиям сделок

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в стандарты оценки имущества, обязательные для оценщиков и оценочных компаний.

Поправки касаются постановления № 673 от 16 октября 2025 года и направлены на развитие системы оценки в стране.

Главное нововведение — учет условий инвестиционных соглашений при определении рыночной стоимости государственного имущества, передаваемого инвесторам. Теперь оценку будут делать с учетом конкретных параметров сделки, включая объем передаваемых прав, ограничения на использование, сроки перехода собственности и обязательства инвестора.

В частности, оценщики должны учитывать:

  • инвестиционные и строительные обязательства,
  • возможные ограничения или обременения,
  • необходимость сноса объектов и освобождения территории,
  • другие факторы, влияющие на итоговую стоимость.

Кабмин уточнил, что учет условий инвестиционного соглашения не означает, что стоимость автоматически становится нерыночной — она по-прежнему считается рыночной, но с поправкой на реальные условия сделки.

Отдельные требования ввели к отчетам об оценке. Теперь в них обязательно нужно раскрывать влияние условий соглашения на стоимость объекта и приводить соответствующие расчеты.

Изменения затрагивают как общие стандарты оценки, так и правила оценки недвижимости.

Постановление вступит в силу через 10 дней. Документ подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.
