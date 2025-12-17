Подозреваемого в финансировании ОПГ Кольбаева бизнесмена задержал ГКНБ

ГКНБ продолжает работу по выявлению лиц, причастных к финансированию организованных преступных групп. В рамках проводимых мероприятий задержан предприниматель С.К.К., подозреваемый в систематическом финансировании организованной преступной группы покойного Камчыбека Асанбека (Кольбаева), сообщил пресс-центр госкомитета.

Фото ГКНБ. ГКНБ задержал бизнесмена, подозреваемого в финансировании ОПГ Кольбаева

По данным ГКНБ, С.К.К. находился в тесных связях с ликвидированным так называемым «вором в законе» Камчыбеком Асанбеком (Камчи Кольбаевым) и К. Досоновым. С целью укрепления своего влияния и получения поддержки среди населения Ошской области и города Ош предприниматель ежемесячно передавал им денежные средства.

Сообщается, что при содействии указанных лиц С.К.К. организовал устойчивую схему контрабандного ввоза горюче-смазочных материалов в Кыргызстан.

Кроме того, по информации спецслужбы, при поддержке членов организованной преступной группы задержанный прибегал к их «услугам» для оказания физического давления на лиц, с которыми у него возникали конфликты.

В настоящее время следственные мероприятия продолжаются, устанавливаются другие возможные эпизоды противоправной деятельности и причастные лица.