У главы ГАУГИ новый заместитель. Биография

Замирбек Кененбаев назначен заместителем директора Государственного агентства по управлению государственным имуществом (ГАУГИ) Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба агентства.
Предыдущим распоряжением главы кабмина Эльдана Сатарова освобождена от должности заместителя директора ГАУГИ.
Биография Замирбека Кенебаева
Дата рождения: 09.11.1981
Образование: Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына, юридический и экономический факультеты, таможенное дело.
Опыт работы:
- 2005 — 06.2021 — Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызской Республики;
- 26.04.2022 — 3.10.2022 — Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, главный инспектор;
- 01.10.2022 — 27.03.2023 — Госагентство по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной продукции при кабинете министров КР, главный инспектор;
- 16.06.2023 — 16.11.2023 — Госагентство по управлению госимуществом при кабинете министров КР, помощник директора;
- 16.11.2023 — 14.01.2026 — Госпредприятие «Дирекция по управлению объектами» при Госагентстве по управлению госимуществом при кабинете министров КР, заместитель директора.